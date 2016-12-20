Demirtaş duruşmada HDP'li vekile seslendi: Tek kişi de kalsanız Meclis'i terk etmeyin

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile Mardin'de yargılandığı davanın duruşmasını izleyen HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan ile konuşurken, "Meclis'te bir kişi dahi kalsanız Meclis'i terk etmeyin" dedi.

Mardin 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasına Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ve avukatları izledi. Duruşma sırasında ezan okunması nedeniyle Demirtaş mahkeme başkanından, ezan sesi geldiğini ve mümkünse ezan için ara verilmesini istedi.

Mahkeme başkanı ezan için duruşmaya ara verip dışarı çıkınca HDP Eş Genel Başkanı SEGBİS üzerinden duruşmayı izleyen HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan ile sohbet etti. Demirtaş, HDP'li Aslan'a, "Meclis'te tek bir kişi bile kalsanız Meclis'i terk etmeyin. Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında yasanın size tanıdığı bütün hakları kullanın" dedi. Cezaevinde her gün ilaç aldığını ve tansiyonunu ölçtürdüğünü söyleyen Demirtaş, cezaevinde 5.5 kilo verdiğini de söyledi.

Selahattin Demirtaş savunmasında, dokunulmazlıkları kaldıran Anayasa değişikli sırasında hükümeti uyararak bunun yasalara aykırı olduğunu, hukuk dışı olduğunu belirtip değişiklik yapılması halinde bu değişikliği tanımayarak mahkeme önüne çıkmayacaklarını söylediklerini yineledi. Demirtaş, "Ancak, biz burada hükümetin kanuna ve Anayasaya aykırı değişikliğini tanımadığımızı belirttik yoksa mahkemeleri tanımadığımızı söylemedik. Bunun da açıkça belirtmek isterim ayrıca halk tarafından seçilmiş 12 milletvekili şu an tutukludur. Ülkemiz kaosa sürükleniyor ve ülkemiz büyük bir oyuna getiriliyor ben şahsen yargılamanın esasına gidilerek savunmamın alınmasını istiyorum" dedi.

İddianamede atılı hiç bir suçlamayı kabul etmediğini, buna benzer çok sayıda dava ve soruşturmanın hem kendisi hem de milletvekili arkadaşlarıma yönelik politik gerekçelerle açıldığını söyleyen Demirtaş, kendileriyle ilgili yargı sürecinin adil olmayan bir siyasi müdahale ile başlatıldığını ileri sürdü. Demirtaş, "Hakkımızda hazırlanan 600'e yakın fezlekenin 500'e yakını FETÖ'den tutuklu savcılar tarafından hazırlanmıştır. Hatırlanırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi oğlu Bilal Erdoğan savcılığa çağrıldığında 'oğlum ifade vermeye gitmeyecek' demiştir. MİT Müsteşarı Hakan Fidan İstanbul Savcılığınca ifadeye çağrıldığında dönemin Başbakanı Erdoğan, 'Hakan Fidan ifadeye gitmeyecektir' demiştir" dedi.

Selahattin Demirtaş, son yıllarda yaşanan olaylardan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu sorumlu tutarak, "Ahmet Davutoğlu başkanlığında FETÖ başta olmak üzere el Nusra gibi Cihadis örgütlere de devlet içerisinde güçlenme fırsatı, yuvalanma fırsatı daha fazla tanınmıştır. Dün Ankara'da bir suikaste kurban giden Rus Büyükelçisini öldüren kişi Ahmet Davutoğlu döneminde işe alınmış bir polis memurudur. Rus uçağının Türkiye Suriye sınırında düşürülmesini talimatını veren kişi Ahmet Davutoğlu'dur" diye konuştu.

Duruşma ileri bir tarihe bırakıldı.

DHA