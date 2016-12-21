Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Edirne Haberi: Demirtaş'tan Amed Sportif kaptanı Özer için taziye mesajı

Demirtaş'tan Amed Sportif kaptanı Özer için taziye mesajı
18:2121 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Demirtaş'tan Amed Sportif kaptanı Özer için taziye mesajı
Demirtaş'tan Amed Sportif kaptanı Özer için taziye mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden, trafik kazasında yaşamını yitiren Amed Sportif futbol takımı kaptanı Şeyhmus Özer'in ailesine ve Amed Sportif Kulübü Başkanı Nurullah Edemen'e taziye mesajı gönderdi. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın cezaevinden yolladığı başsağlığı mesajı, şöyle:

"Amedspor'un kaptanı Şeyhmus Özer'in bir trafik kazasında yaşamını yitirmiş olmasını derin bir üzüntüyle öğrendim. Şeyhmus'a Allah'tan rahmet; ailesine, Amedspor taraftarlarına, futbolcularına ve yöneticilerine; bir bütün olarak futbol ve spor camiasına başsağlığı diliyorum"

DHA

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar