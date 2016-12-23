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İstanbul Haberi: Deniz Akkaya'dan kelebek hastası çocuklara destek

Deniz Akkaya'dan kelebek hastası çocuklara destek
14:4523 Aralık 2016
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Deniz Akkaya'dan kelebek hastası çocuklara destek
Deniz Akkaya'dan kelebek hastası çocuklara destek

İSTANBUL,(DHA)FULDEN Uras'ın başkanlığını yaptığı Hayaller Gerçek Olsa Derneği'ne kayıtlı 207 kelebek hastası çocuk için düzenlenen yardım organizasyonuna Deniz Akkaya'dan destek geldi. Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nde toplanan ücretin tamamı kelebek hastası çocukların medikal malzemeleri için kullanılacak.

Üsküdar Nakkaştepe'de bir çok markanın katılımıyla dün gerçekleştirilen, kelebek hastası çocuklar için EventPoint'in sahibi Tuğçe Akkaş'ın organize ettiği Yılbaşı Alışveriş Şenliği'ne sanat ve cemiyet hayatından bir çok isim destek için katılım sağladı. Esra Gürçay ve Bihter Yiğit de tüm gününü çocuklara yardım için ayırdı.

Türkiye'de yaklaşık 500 kelebek hastası çocuk olduğunu ve hala tam olarak bilinen bir hastalık olmadığını dile getiren dernek başkanı Fulden Uras, ''Sanatçı dostlarımdan kelebek hastası çocuklarımıza destek geldiğinde inanılmaz mutlu oluyorum, umutlarım çoğalıyor'' dedi.

DHA

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