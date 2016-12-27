Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli Haberi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Bylock operasyonu…

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Bylock operasyonu...
11:0327 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Bylock operasyonu…
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Bylock operasyonu...

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda "Bylock" kullanan 45 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri'nde "Bylock" kullanan personele yönelik Türkiye genelinde operasyon düzenlendi. 10'u kurmay binbaşı, 6'sı yüzbaşı olmak üzere değişik rütbelerde 45 asker hakkındaki gözaltı kararı uyarınca sabah saat 05.30'da operasyon başladı. Polisin eş zamanlı yaptığı operasyonda İstanbul'da 6 kişiden 5'i yakalanırken, Hatay'da 1, Kocaeli'de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

 

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar