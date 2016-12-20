Denizli'de 2 operasyonda 6 kilo 287 gram esrar ele geçirildi

DENİZLİ''de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı iki operasyonda toplam 6 kilo 287 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Honaz İlçesi'nin Kocabaş Mahallesi'ne otomobille uyuşturucu madde getirileceğini öğrenen jandarma ekipleri, geçen pazar günü mahalle girişinde şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Otomobilde 2 kilo 500 gram esrar geçirildi, 2 kişi ise gözaltına alındı. İki zanlının oturduğu Denizli merkezdeki İncilipınar Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada ise 1 kilo 500 gram esrar ile 5'er gramlık paketler halinde hazırlanmış 50 gram esrar bulundu. Ele geçirilen 4 kilo 50 gram esrara el konulurken, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekiplerin ikinci operasyonu ise Çal İlçesi'nde gerçekleşti. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bir kişinin kullanmadığı bağ evinde uyuşturucu madde sakladığı ve müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Narkotik köpeği 'Evlat'ın katılımıyla bağ evine yapılan baskında soba içine saklanmış satışa hazır paketler halinde 2 kilo 237 gram esrar ele geçirildi. Bağ evinin kimliği açıklanmayan sahibi de gözaltına alındı. Bağ evinin sahibi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen 2 kilo 237 gram esrara ise el konuldu.

DHA