Denizli'de 60 sanıklı darbe girişimi davası başlıyor

DENİZLİ'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında oluşturulan iddianamelerden en önemlisi olan, 11'inci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında bulunduğu, 42'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına 26 Aralık Pazartesi günü Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Dava, 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılımla ilgili Türkiye'de görülecek ilk dava olma özelliği de taşıyor.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturmanın ardından açılan davada, aralarında 11'inci Komando Tugayı'nın eski komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile askeri personelin bulunduğu tamamı rütbeli 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya, görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ/PDY'ye üye olma' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Aralarında Özbakır'ın da bulunduğu tutuklu 42 sanık, İzmir F Tipi Cezaevi'nden hafta sonunda Denizli Kocabaş D Tipi Kapalı Cezevi'ne nakledilecek ve 26 aralık Pazartesi günü duruşma salonuna getirilecek. Duruşma, FETÖ/PDY davaları nedeniyle Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde görülecek. Dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, yarbay rütbesindeki firari sanık Fahrettin Demir de yargılanacak.

550 KOMANDO ANKARA'YA SEVK EDİLECEKTİ

Geçen 15 Temmuz'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan 550 komando, Ankara'daki kalkışmayı desteklemek üzere Çardak Havaalanı'nı ele geçirerek, Ankara'ya kargo uçaklarıyla nakledilmek istenmiş, durumdan haberdar olunması üzerine uçakların iniş kalkışını engellemek için piste iş makineleri yerleştirilmiş, havaalanının elektriği kesilerek jeneratörler devre dışı bırakılmış, uçaklara yakıt ikmalinin önlenmesi amacıyla yakıt tankları boşaltılmıştı. Bunun yanı sıra Çardak başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, havalimanının girişini kapatmış ve askerlerin geçişine engel olmuştu. Havalimanına giremeyen askerler, nakil için gelecek uçakların da inememesi üzerine birliklerine dönmüş ve gözaltına alınmışlardı.

DHA