Denizli'de torbacı operasyonu

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuklara uyuşturucu madde satışı yaptırdığı tespit edilen kişilere tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 870 gram esrar, 84 uyuşturucu hap ve 1 av tüfeği ele geçirilirken yakalanan 14 kişiden 9'u tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri geçen Pazar günü il merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve 12 yaşından küçük cezai ehliyeti olmayan çocukları da torbacı olarak kullandıkları belirlenen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Polisin uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen yerlere düzenlediği operasyonlarda 870 gram esrar, 84 Ecstasy hap ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 135 lira para, uyuşturucu madde satışında kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 8 av tüfeği fişeğine de el konuldu.

Uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan 14 kişiden 9'u sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA