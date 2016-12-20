Denizli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

DENİZLİ'de polis, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ticaretine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, Altıntop ve Karşıyaka mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. 9 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri; Ç.C., M.Ç., K.P. ve F.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 820 gram esrar, 51 uyuşturucu hap, 14 gram hap tozu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 12 kartuş ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin sorgularının sürdüğü, 4 kişinin de arandığı belirtildi.

DHA