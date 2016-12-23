Devrim Şehidi Kubilay bu yıl Menemen'de iki törenle anıldı

İZMİR'in Menemen İlçesi'nde 86 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Yıldıztepe'deki şehitlikte, bu yıl iki törenle anıldı. İzmir Valiliği'nin, OHAL uygulamasını gerekçe göstererek aldığı kararla, protokolün katıldığı resmi törene vatandaşlar alınmadı. Resmi törenin resmi tören bittikten sonra ikinci tören için tren garında toplanan vatandaşlar Yıldıztepe Şehitliği'ne yürüdü, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atarak uygulamaya tepki gösterdi.

Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı anma programı, bu yıl farklı uygulandı. Yıldıztepe Şehitliği'nde ilk önce resmi anma töreni yapıldı. Buna vatandaşlar valilik kararı doğrultusunda katılamadı. Saat 09.00'da başlayan resmi törende Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Kaymakam Gülihsan Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay'ın torunu Kemal Kubilay, eşi Bircan Kubilay ile aile üyeleri Hüseyin Kubilay, Nihat Kubilay, Orkun Kubilay, CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Baro Başkanı Aydın Özcan ile bazı ilçe belediye başkanları hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende Kubilay için tören mangasında saygı atışı gerçekleştirildi.

TSK ADINA ÜSTEĞMEN ÜNER KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Vali Erol Ayyıldız'ın mesajlarının okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Üsteğmen Alkan Üner konuşma yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mesajını okuyarak konuşmasına başlayan Üsteğmen Alkan Üner, şunları söyledi:

"Zaferle sonuçlanan milli mücadeleden, yorgun, yoksul ancak gururla çıkmış Türk ulusu, bir yandan uygarlık yolunda büyük adımlar atarken, öte yandan Atatürk devrimlerinden rahatsızlık duyan ve Cumhuriyetin temel niteliklerini içine sindiremeyen çeşitli gruplar ve düşünceler ile de mücadele etmiştir. İrtica daima aydınlık geleceğimizin en büyük düşmanı olagelmiştir. Gençliğimizin bu güçler tarafından ele geçirilmesinin ülkemizin geleceğini de kararttığını unutmayınız. Bunu önlemenin ve gençliğimize gelecekte kendilerini bekleyen tehlikeleri anlatabilmenin önemli bir yolu, Şehit Kubilay'ın şahsında simgeleşen bu başkaldırıyı ve sonuçlarını gençlerimizin hafızalarında sürekli canlı tutmaktır. Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu vermiş, fakat boyun eğmemiştir. Kubilay olmak, vatanseverliktir. Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığın, dogmalar yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir. Kubilay olmak dini ve dini duyguların sömürülmesi değil, dini duyguların özgürce yaşanması, yaşatılmasıdır."

Menemen Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Ayhan Emre Korkut ve Eray Küçük'ün Kubilay şiirlerini okumasından sonra, Kaymakam Gülihsan Yiğit anıt defterini imzaladı, Kubilay'dan alınan gücün 15 Temmuz'da kendisini ortaya koyduğunu vurguladı. Protokol üyeleri, daha sonra Şehit Kubilay'ın aile üyeleriyle hatıra ı çektirdikten sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

İKİNCİ ANMAYI HALK YAPTI

Yaklaşık 45 dakika süren resmi anmanın ardından bu kez vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Özcan Purçu, Mustafa Balbay, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanının da katılımıyla ikinci anma töreni yapıldı.

Menemen Tren Garı'nda toplanan yaklaşık 1500 kişi ellerinde bayraklarla 1 kilometre uzaklıktaki Yıldıztepe Şehitliği'ne yürüyüşe geçti. Saat 10.00'da başlayan yürüyüşe, başta Atatürkçü Düşünce Derneği olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve çeşitli sendikaların üyeleri büyük ilgi gösterdi.

Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın larını taşıyan vatandaşlar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. Şehitlikte sesli yayına izin verilmediği için anıt önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, bu yıl yapılan ikili anma töreni uygulamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar şehitliği ziyaretlerinden sonra ayrıldı.

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin'in törenden sonra yaptığı değerlendirmede, "Herkesin burada yapmak istendiğini iyi düşünmesi lazım. Ders çıkarması lazım" dedi.

Geçen yıl yapılan anma programında, resmi törenden önce Menemen Tren Garı'ndan Yıldıztepe Şehitliği arasındaki yolda, 'Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü'ne katılan halk, ardından resmi törene katılmıştı.

DHA