Devrim Şehidi Kubilay bu yıl Menemen'de iki törenle anıldı (2)

KİTAP FUARI AÇILDI

İzmir'in Menemen İlçesi'nde 86 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay için düzenlenen anma töreninin ardından, vatandaşlarla birlikte Kitap Fuarı'nın açılış kurdelesi kesildi. 117 yayınevinin yer aldığı, 1 Ocak'a kadar 80 kadar yazarın katılacağı Kitap Fuarı'na ilgi gösteren vatandaşlara; Menemen Belediyesi'nin açtığı stantta 'Ata'ya Saygı Takvimi' adı verilen 2017 takvimi, kitap ayracı ve çocuklar için kağıt kumbaralar hediye edildi.

PANEL DÜZENLENDİ

Kubilay'ı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl da Menemen Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Menemen Şubesi işbirliğinde panel düzenlendi. Gölpark Menemen'de, Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'ndaki panel öncesinde, Menemen Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Kubilay'a Mektup Yarışması'nda dereceye giren ortaokul ve lise öğrencilerine ödül verildi. Ödüle layık görülen mektupların okunmasının ardından ortaokul kategorisinde birinci olan Miyase İnceer Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Petek Canturap, ikinci Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Fatma Şimşek ve üçüncü Emiralem Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mustafa Enez Baykal, ödüllerini ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın elinden aldı.

Lise kategorisinde birinci olan Menemen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hatun Nurefşan Ünal, ikinci Tuğba Özbek Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zilan Alkış ve üçüncü Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nisa Nur Hardal'a ise ödüllerini CHP'li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin takdim etti.

ADD Genel Sekreteri Öner Tanık'ın moderatörlüğünü yaptığı panelin konuşmacıları ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan ve İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan oldu. Çölaşan, Cumhuriyetin ilelebet yaşatılması için mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Tarih nehirdir akar, o nehrin içinde ders alınacak duraksamalar vardır ama nehir hep akar. Hiç tarihte nehrin geriye döndüğünü gören olmamıştır. Cumhuriyet pek çok badire atlamıştır, keşke atlatmasaydı. Ama 93. yılında yine Cumhuriyetin başında yaşadığımız ve Cumhuriyetin maharetle yok ettiği ilk 15 yılda yapabildiği, başarabildiği bir noktaya ve getirdiği o noktadan tekrar geriye ilk başladığımız noktalara doğru bizi tarih getirdi. Ama o nehir akacaktır, bunlar adacıklar üzerinde duraksamalardır. Bu duraksamaları da iyi değerlendirmemiz ve nehrin akışını hızlandırarak zaman kaybetmeden Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak bir yapıya da biran önce kavuşturmalıyız. Bu mücadelenin içinde sonuç alana kadar da olmalıyız" dedi.

İzmir Baro Başkanı Av. Aydın Özcan ise konuşmasında çok zor bir coğrafyada yaşadığımıza dikkat çekerek, "Emperyalist güçler, bu ülke üzerinde her türlü oyunu oynuyorlar. Biz de seyrediyoruz. Artık kendimize gelmenin zamanı gelmiştir" dedi.

Etkinliğin sonunda Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, panelistler ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan ve ADD Genel Sekreteri Öner Tanık'a günün anısına Menemen'e özgü toprak vazo ile Kubilay Olayı tarihi kitabını hediye etti.

DHA