DHA ANKARA TBMM Anayasa Komisyonu'nda kavga çıktı (2) (Yeniden)

ANAYASA değişikliği teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu bugün de tartışmalı başladı. Masaya çıkmaya yeltenerek AK Parti sıralarına gitmek isteyen CHP'li Akif Ekici'ye CHP Grup Başkanvekilleri engel oldu.

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu, bugün Mustafa Şentop başkanlığında yedinci kez toplandı. Toplantı başlangıcında söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in dün gece komisyon bittikten sonra rahatsızlandığını, ancak Meclis'te doktor olmadığını söyleyerek bu durumu eleştirdi.

Söz alan CHP'li komisyon üyesi Muharrem Erkek, komisyon başkanı Mustafa Şentop'a, maddeler üzerinde görüşmeler sürerken yeterlilik önergesi verilerek maddelerin oylandığını bunun içtüzüğe uygun olmadığını söyledi. Erkek, maddeler üzerinde görüş bildirmek isteyen milletvekillerine süre kısıtlaması getirilemeyeceğini herkesin istediği kadar konuşabileceğini bildirdi. Bunun üzerine Başkan Mustafa Şentop da yeterlilik önergesi verilerek maddelerin oylanmasının teamüle (geleneğe) uygun olduğunu söyleyince CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

Bu sırada CHP'li Akif Ekici, AK Parti sıralarından bir milletvekili ile tartıştı. Masanın üzerine çıkmaya çalışan Akif Ekici'yi, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök, kollarından tutarak engellemeye çalıştı.

Tansiyonun zaman zaman yükseldiği komisyonda anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi olan milletvekili seçilme yaşının 18 olarak değiştirilmesi üzerine görüşmeler başladı.

Öte yandan teklifin dün kabul edilen ilk maddesine göre yargıya 'bağımsız' ilkesinin yanında 'tarafsız' ibaresi eklenecek. Kabul edilen ikinci maddeye göre milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tartışmalar

-Akif Ekici'nin masaya çıkmaya çalışması

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

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