DHA İSTANBUL BÜLTENİ 4

BEŞİKTAŞ SALDIRISINDA AĞIR YARALANAN POLİS UFUK BOZGEYİK ŞEHİT OLDU

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında ağır yaralanan Çevikkuvvet polisi Ufuk Bozgeyik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda şehit olanların sayısı 45 oldu. Bozgeyik Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

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– İSTANBUL'DA BAŞKONSOLOSLUKLAR BAYRAKLARINI YARIYA İNDİRDİ



Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İstanbul DHA

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle, İstanbul'da bazı konsolosluk binalarında bayraklar yarıya indirildi. Rusya Federasyonu'nun Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan başkonsolosluk binasının kapısına gün boyu çiçekler bırakıldı. Bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, gün içinde silahlı saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ile, İsveç Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.

İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA GÜVENLİK İÇİN DİKENLİ TEL

İsveç Başkonsolosluğu'nda bir süre önce onarılan duvar üzerine, tel çekilerek güvenlik önlemleri artırıldı.



Görüntü Dökümü:

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– İsveç Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda çalışan işçilerden görüntü

– Konsolosluk duvarlarındaki tellerden görüntü

– Konsolosluğun önünden görüntü

– Konsolosluktaki bayrağın yarıya indirilmesi

– Rusya konsolosluğundaki bayrağın yarıya indirilmesi

– Rusya konsolosluğundaki polisin güvenlik önlemleri

– Almanya Konsolosluğundaki bayrağın yarıya indirilmesi

– Genel ve yakın detaylar

20.12.2016 – 17.14 Haber Kodu : 161220172

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– 1,5 MİLYON LİRA GASP EDEN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLER YAKALANDI



Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul da dün sabah saatlerinde döviz bürosuna çantalarda para taşıyan 2 kuryeyi vurarak yaklaşık 1,5 milyon liralık soygun yapan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Esenyurt ta yapılan operasyonda gasp edilen paralarda şüphelilerin evinde bulundu. Soygunla ilgili şüphelilerin akrabası olduğu öğrenilen 5 kadının da Emniyette ifade verdikleri öğrenildi. Olayla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde şüphelilerin soygun yapacakları yere erkenden geldikleri ve mağdurları takip ederek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İKİ KİŞİYİ VURARAK GASP YAPMIŞLARDI

Fatih, Ordu caddesi üzeride dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir döviz bürosuna para taşıdıkları öğrenilen iki kurye, Laleli tramvay durağına geldiklerinde silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu kuyumcu kuryeleri bacaklarından vurulurken şüpheliler para dolu çantaları alarak kaçtılar. Şüphelilerin aldıkları çantalarda 1 milyon lira, 100 bin Dolar ve 30 bin Euro para bulunduğu öğrenildi.

İZLERİ ESENYURT'TA BULUNDU

Olaydan sonra harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir süre sonra şüphelilerin olayda kullandıkları aracın bir otoparkta terk edildiği tespit edildi. Yabancı plakalı aracın bir süre önce Gürcistan dan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Polis bu aracın izini ve güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin izini Esenyurt'ta buldu.

ŞÜPHELİLER YABANCI UYRUKLU ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri dün gece geç saatlerde Esenyurt'ta düzenledikleri operasyonda olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen Osman S.(19), Yahya E.(25), ve Ayşa Y.(28) gözaltına aldı. Şüphelilerin Özbekistan uyruklu oldukları öğrenildi. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda gasp edilen paralarda ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin akrabası olduğu öğrenilen 5 kadınında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi. Polisin yaptığı çalışmalarda olayda kullanılan silahlar şu ana kadar bulunamadı.Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler. Öte yandan bulunan paralar sahiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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– Güvenlik kameraları

– Polis merkesindeki sergiden görüntüler

20.12.2016 – 15.00 Haber Kodu : 161220108

20.12.2016 – 13.22 Haber Kodu : 161220079

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– ZEYTİNBURNU'NDA HAREKETLİ DAKİKALARA SEBEP OLAN KİŞİ SERBET BIRAKILDI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde askeri lojmanlar çevresinde şüpheli bir kişinin montunun kabarık olduğunu gören bir kadın, durumu 155 Polis İmdat hattını arayarak bilgi verdi. Emniyet yetkilerinden edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yaşanan kısa bir kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında suç unsuruna rastlanmadı. Polis bunun üzerine Genel Bilgi Tarama (GBT)'si yapılan şüphelinin uyuşturucu madde kullanmaktan kaydını belirleyerek herhangi bir suçtan aramasının bulunmadığını tespit etmesi üzerine akşam saatlerinde serbest bıraktı.

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– AVRASYA TÜNELİ AÇILIŞ TÖRENİ (1)

Haber: Özgür ALTUNCU – Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Avrasya Tüneli açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tünelin Yenikapı'daki girişinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile vatandaşlar katılıyor.

Açılış töreninde, İstiklal Marşı'nın ardından Kuran okundu.

Görüntü Dökümü:

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– Erdoğan'ın tören alanına gelişi

– Törene katılanlar

– Vatandaşların görüntüsü

– Detaylar

20.12.2016 – 15.10 Haber Kodu : 161220113

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– ERDOĞAN: YILBAŞINA KADAR BURANIN ÜCRETİ 15 TL OLSUN

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

– "Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına ve Karlov'un ailesine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Dün akşam olayın hemen ardından Sayın Putin'i arayarak, şahsım ve milletim adına olaydan duyduğumuz derin elemi bizzat ilettim. Kendisi ile bu kalleş saldırının Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyon olduğu konusunda hem fikiriz. "

– "Terörün bizi kendi gündemine esir etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Onun için bugün burada bu eserin açılışının yapılmasını dedik ki 'ertelemeyeceğiz, yapacağız'. Bunun teröre karşı en doğru ve en etkili tutum olduğuna inanıyoruz."

– "İşte dün akşam ki kalleşte, geldi ülkemizdeki Rusya'nın temsilcisi olan, bir yerde bize emanet olan bir insanı sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir."

"Yılbaşına kadar buranın ücreti 15 TL olsun. Ama bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız'daki şehitlerimize yönelik hesaba girecek. Buranın geliri yılbaşına kadar 15 liradan. Resmi hesap daha sonra ilan edilecek. TL olarak 15 liradan o güne kadar bu geçişler yapılacak."

*Başbakan Binali Yıldırım,

– "İnşallah yeni havalimanımızı 2018 yılının 26 Şubatı'nda devreye almış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden"

– "Şeytani tuzaklarla kan dökenler, can alanlar, Türkiye'yi insanlık değerlerinden, demokrasiden, hukuk devletinden asla vazgeçiremeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye adalet çizgisinden asla sapmayacak."

Haber: Özgür ALTUNCU – Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Avrasya Tüneli açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tünelin Yenikapı'daki girişinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile vatandaşlar katılıyor. Açılış töreninde, İstiklal Marşı'nın ardından Kuran okundu.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Ankara'da alçakça bir saldırıda hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'un ölümünden duyduğum üzüntüyü bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Gerçekten de bir diplomat olarak takdir ettiğim bir arkadaştı" dedi.

"TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNE YÖNELİK AÇIK BİR PROVOKASYON OLDUĞU KONUSUNDA HEM FİKİRİZ"

Erdoğan, "Sıcak, sempatik bir insandı. Dün akşam uğradığı o suikast girişimi ve neticesi gerçekten üzüntü vericiydi. Şahsım ve milletim adına şiddetle telin ediyorum, lanetliyorum. Devlet Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına ve Karlov'un ailesine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Dün akşam olayın hemen ardından Sayın Putin'i arayarak, şahsım ve milletim adına olaydan duyduğumuz derin elemi bizzat ilettim. Kendisi ile bu kalleş saldırının Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyon olduğu konusunda hem fikiriz. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız olaya tüm yönleriyle araştıracak ve gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Rusya ile ortak bir soruşturma komisyonu kurarak şu anda çalışmalara başladık ve heyetimiz çalışıyor" diye konuştu.

"PUTİN İLE ANLAYIŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye başta olmak üzere, Rusya ile giderek gelişen çalışma alanlarımızın bu saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda Sayın Putin ile anlayış birliği içerisindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Terör saldırılarında, büyük kayıplar vermiş bir ülke olarak, topraklarımız içinde böyle elim bir hadisenin meydana gelmiş olması bizi en az kendi vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar kadar üzmüştür" dedi.

"TERÖRÜN BİZİ KENDİ GÜNDEMİNE ESİR ETMESİNE İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Terörün bizi kendi gündemine esir etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Onun için bugün burada bu eserin açılışının yapılmasını dedik ki 'ertelemeyeceğiz, yapacağız'. Bunun teröre karşı en doğru ve en etkili tutum olduğuna inanıyoruz. Avrasya Tüneli, yaklaşık 4 yılda inşa edilmiş ve kendi alanında pek çok ilkler kullanılarak tamamlanmıştır. Henüz proje ve inşaat safhasında bir çok ödül alan bu eserin, hizmete girdikten sonra daha büyük ilgi göreceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SIRTINDAN VURMAK KALLEŞLERİN ADETİDİR, ALÇAKLARIN ADETİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşamki alçak gibi alçaklar tanklarla, toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. O namussuzlar da uçakla vurmaya kalktılar. Helikopterlerle vurmaya kalktılar, ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar. İşte dün akşam ki kalleşte, geldi ülkemizdeki Rusya'nın temsilcisi olan, bir yerde bize emanet olan bir insanı sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir. Dün akşam ki bedelini anında ödedi ama bağlantıları… Bunların hepsi şimdi ayrı ayrı inceleniyor, araştırılıyor. Bunların hepsini çıkaracağız. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı" dedi.

YILBAŞINA KADAR 15 TL

Erdoğan, "Yılbaşıan kadar buranın ücreti 15 TL olsun" diyerek, Başbakan Yıldırım'a dönerek, "Yanlış yapmıyoruz değil mi" diye sordu. Erdoğan şöyle devam etti:

"Ama bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız'daki şehitlerimize yönelik hesaba girecek. Buranın geliri yılbaşına kadar 15 liradan. Resmi hesap daha sonra ilan edilecek. TL olarak 15 liradan o güne kadar bu geçişler yapılacak."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARKASINDAKİ AĞABABALARINI DA BULUP ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, "İnşallah yeni havalimanımızı 2018 yılının 26 Şubatı'nda devreye almış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Şeytani tuzaklarla kan dökenler, can alanlar, Türkiye'yi insanlık değerlerinden, demokrasiden, hukuk devletinden asla vazgeçiremeyecekler. Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye adalet çizgisinden asla sapmayacak. Ne yaparsa yapsınlar, Anadolu topraklarında bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler" diye konuştu.

Yıldırım, "Biz bu eserleri, İstanbul'un, Türkiye'nin tarihine yakışır şekilde barışın, sevginin, dostluğun, kardeşliğin üzerine inşa ediyoruz.

Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her zamankinden daha çok önemsiyoruz. Bu kardeşliği bozmaya çalışan hiçbir alçak örgüte geçit vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin arkasındaki ağababalarını da bulup ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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– Törenden görüntüler

– Yıldırım'ın açıklamaları

– Erdoğan'ın açıklamaları

– Detaylar

20.12.2016 – 16.31 Haber Kodu : 161220142

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– BERKİN ELVAN'IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin 3,5 yıl sonra, bir polis memuru hakkında tamamlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Polis memuru F.D. hakkında, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapis isteniyor.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma, geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından tamammış, polis memuru F.D. hakkında "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapis talep edilmişti. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ancak mahkeme henüz duruşmanın hangi gün yapılacağını belirlemedi.

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– İSTANBUL POLİSİNİN "FETÖ RÖNTGENİ"

* 100 kişilik özel ekip çalıştı. FETÖ / PDY'nin şemasını çıkardı. 456 polis tutuklandı. 550 polis hakkındaki soruşturmalar sürüyor.

* Evlilik imamı'ndan bilişim imamına, rütbelilerin imamından polis memurlarının imamına.. Tepeden tırnağa.. İşte İstanbul Emniyeti'ndeki FETÖ / PDY'nin şeması

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin İstanbul'daki emniyet yapılanmasının ortaya çıkartılması için Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla 100 kişilik özel bir ekip kuruldu.

Özel ekip, yaptığı çalışmalar sonucunda İstanbul'da görev yapan yaklaşık bin polis ve rütbelinin FETÖ/PDY ile bağlantısını belirleyerek farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan emniyet personellerinin tek tek ifadeleri alındı. 456 polis çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanırken, yaklaşık 550 polis hakkında yürütülen soruşturmalar ise devam ediyor.

FETÖ'NÜN İSTANBUL EMNİYET YAPILANMASINA BAKAN 166 ABİ BELİRLENDİ

Özel ekip aldıkları ifadeler doğrultusunda FETÖ'nün İstanbul Emniyet yapılanmasında 'Abi' konumundaki farklı mesleklerle uğraşan 166 kişiyi belirledi. Bu kişilerden 105'i çıkartıldığı mahkemeler tarafından tutuklandı, 61'inin yurtdışında olduğu tespit edildi.

FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASI ŞABLONU HAZIRLANDI

Emniyet Müdürü Çalışkan'ın kurduğu özel ekip, gözaltına aldıkları emniyet mensupları ve FETÖ/PDY'nın 'Abi' konumundaki kişilerin ifadelerinden FETÖ/PDY'nin emniyet bünyesindeki sıralı yapılanmasını belirledi. Hazırlanan şablona göre FETÖ/PDY'lideri Fethullah Gülen, Gülen ile birlikte Prensilvanya'da yaşayan Kainat imanı 'Bahadır' kod adlı kişi bulunuyor. Türkiye Genel İmamı olarak 'Kozanlı Ömer' kod adını kullanan Osman Hilmi Özdil, Polis Memurları Türkiye İmamı olarak Süleyman Uysal ve Rütbeliler Türkiye İmamı olarak görev yapan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin bulunduğu tespit edildi. FETÖ/PDY'nın bölgelere ayrıldığı değerlendirilen çalışmada Polisler Marmara İmamı olarak 'Mehmet' kod adını kullanan Muhammet Alıç, altında bulunan Polisler Marmara Bölge Sekreteri olarak 'Mesut' kod adıyla Bülent Ecevit Bahadır'ın bulunduğu görüldü. Bülent Ecevit Bahadır'a bağlı Evlilik imamı olarak görev yapan 'Hasan' kod adlı Hüseyin Sarı, Bilişim İmamı olarak görev yapan 'Sinan' kod adlı Salih Cömert ile Arayapıcı imam olarak görev yapan 'Ali' kod adlı Ahmet Şahsuvaroğlu'nun bulunduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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20.12.2016 – 16.42 Haber Kodu : 161220151

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– SAVCI, ASİTÇİ ENİŞTEYE VERİLEN CEZAYI AZ BULDU

* 3 yaşındaki çocuğa asitli saldırı davasında savcı, sanığa "Kasten Yaralama" suçundan verilen mahukumiyet kararının bozulmasını istedi. Suçun "Kasten öldürmeye teşebbüs" olduğunu belirtti.

Haber: Arzu KAYA, İstanbul DHA

Ataşehir'deki ünlü bir lokantada 3 yaşındaki çocuğun üzerine asitli madde attığı gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Cihan Araçman'ın "Kasten Yaralama" suçundan ceza almasının gerekçesi açıklandı. Duruşma savcısı kararın bozulmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın "olayda engel bir neden olmamasına rağmen eylemlerine devam etmemiş olması"nı gerekçe göstererek "Kasten yaralama" suçundan mahkumiyetine karar verildiğini belirtti. Savcı, sanık tarafından atılan sülfürik asidin mağdur tarafından solunması halinde ölümüne neden olabileceğini öngörecek eğitimde olduğunu belirterek suçun "Kasten öldürmeye teşebbüs" olduğunu kaydetti. "Kasten yaralama" suçundan verilen mahkumiyet kararının bozulmasını talep etti.

BİR GÖZÜ İŞLEVİNİ YİTİRDİ, YÜZÜNDE DAİMİ DEĞİŞİKLİK OLDU…

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 12 sayfalık gerekçeli kararda, iddianame, sanık savunmaları, adli tıp raporlarına yer verildi. Dosyadaki adli tıp raporunda ise, Y.K.'nın yaralanmasının yaşamını tehlikeye atacak nitelikte olmadığı ancak bir gözünün işlevini yitirdiği ve yüzde daimi değişikliğe neden olacak şekilde basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek durumda olduğu belirtildi.

"TARAFLAR HER NE KADAR 'YOK' DESE DE…"

Gerekçeli kararda Cumhuriyet Savcısının mütalaasına da yer verildi. Savcı mütalaasında, "Sanığın olay yerinden kaçması, ağlayan mağdura yardım etmemesi, kaçtıktan hemen sonra üzerini değiştirmesi dikkate alındığında olayın şaka yapmak istemesinden kaynaklanmadığı tam aksine sanığın bir şekilde mağdura veya ailesine duyduğu nefret yada hınçla, yada taraflar her ne kadar 'yok' dese de aileler arasında sebebi tespit edilemeyen bir anlaşmazlıktan, husumetten dolayı sülfürik asidi mağdurun yüzüne hedef alarak döktüğü anlaşılmaktadır" cümlelerine yer verdi. Savcı ayrıca asidin solunması halinde ölümcül olacağını ve sanığın bu durumu öngörebileceğini belirterek sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ENGEL BİR NEDEN OLMAMASINA RAĞMEN EYLEMİNE DEVAM ETMEDİ"

Sanığın öldürme kastı ile eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini irdeleyen mahkeme gerekçeli kararında, "Mağdurun yaralanmasına neden olduktan sonra yerine gelip oturması, mağdurun yaralanma nedeniyle yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmaması, keza yaşamını tehlikeye sokan bir durum olsa bile öldürme kastı ile hareket ettiğinin ölçütü olmaması, olayda engel bir neden olmamasına rağmen eylemlerine devam etmemiş olması nedeniyle 'Kasten Yaralama' suçundan mahkumiyetine karar verilmiştir" dedi. Mahkeme heyeti 3 hafta önce karara bağladığı davada, sanık Araçman'ın Y.K.'ya karşı "Kasten Yaralama" suçundan 9 yıl 36 ay, olayda yaralanan diğer 2 çocuk yönünden ise "Olası kasıt altında yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 bin 600 lira para cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

KARARIN BOZULMASINI İSTEYEN SAVCININ GEREKÇESİ

Öte yandan mahkeme savcısı Harun Veli Koçali, "Kasten yaralama" suçundan verilen cezanın usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek kararı istinaf etti. Savcı Koçali istinaf yazısında, "Sanığın olayda kullandığı sülfürik asidin mağdur çocuk tarafından yutulabileceğini, yada solunabileceğini, bunun da mağdurun ölümüne neden olabileceğini öngörecek eğitimde ve yaşta olmasına rağmen olayı gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır" dedi. Savcı, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilmeyen mahkumiyet kararının bozulmasını talep etti.

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– HRANT DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASI…

DÖNEMİN MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ YILDIZ: KİMSEYİ SUÇLAMADIM…

Haber: Özden ATİK / İstanbul,DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davada, dönemin Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız savunmasını yaptı. Hazırladığı raporlarda bütün sorumluluğu İstanbul'a yıkmakla suçlandığını belirten Yıldız, "Benim yaptığım işlem hazırlayıcı bir işlemdir. Bunu yaparken kimseyi suçlamadım" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek hazır bulundu. Başka suçlardan tutuklu Mülkiye Başmüfettişleri Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç da duruşmada hazır bulundu. Bazı sanıklar ise ses ve görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanık Ramazan Akyürek'in çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından dönemin Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız'ın savunmasına geçildi.

"CERRAH'IN DA GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİM"

Şükrü Yıldız savunmasında, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'i görevden almak için İstanbul'a geldiği şeklinde yanlış bir algılama olduğunu ifade etti. Yıldız, "İstanbul'a geldiğimde Ahmet İlhan Güler'i görevden almadım, gerek de yoktu. İlerleyen süreçte İstanbul'da belge üretilmeye başlandı. Bunu farkedince amirlerle, memurlarla kısa görüşmeler yaptım. Soruşturmayı saptırmaya yönelik olduğunu düşününce görevden alma isteği oluştu. Ahmet İlhan Güler'i görevden aldırdım. Görevden aldırdığım sadece Ahmet İlhan değildi. Celallettin Cerrah'ın da alınmasını Ankara'dan istedim. Ancak Ankara kabul etmedi. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında da 'Daha yeni gelmiş göreve, zaman tanıyalım' dedim. Ama onu aldılar. Hatta yazı yazarak Albay Ali Öz'ü de almalarını söyledim. Dedim ki 'Soruşturmayı sağlıklı yürütemiyorum, görevden alın' dedim, ama almadılar" diye konuştu.

"KİMSENİN ÜSTÜNE SUÇ YIKMADIM"

Kendisi hakkında "Bütün sorumluluğu İstanbul'a yıktı" şeklinde suçlama yapıldığını öne süren Şükrü Yıldız, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın bu nedenle hakkında şikayetçi olduğunu ancak açılan soruşturmadan aklandığını belirtti. Yıldız, "Kimsenin üstüne suç yıkmadım. Ahmet İlhan Güler hakkında soruşturma izni verilsin demem suç mudur Tüm tespitlerimin belgesi vardır. Benim yaptığım işlem hazırlayıcı bir işlemdir. Bunu yaparken kimseyi suçlamadım" dedi.

"ÖRGÜTLE BİR ALAKAM YOK"

Trabzon'dan İstanbul'a yazılan Ramazan Akyürek imzalı 248. numaralı yazıya ilişkin hazırladığı raporla ilgili bilirkişilerden de rapor istediğini anlatan Şükrü Yıldız, "Bilirkişiler Levent Yarımel ve Durmuş Demirbaş ile sorun yaşadık. Dosyaya başlarken 'mahkeme kararına uygun olarak bilirkişi görevlendirelim' dedik ve bu kişileri görevlendirdiler. 14 Şubat 2008 günü İçişleri Bakanlığı'nda buluşup bilirkişi yemini ettirdim. Özellikle 'Cerrah'ın sorumluluğunu irdeleyin, Ahmet İlhan Güler ve başkaca sorumluları tespit edin' dedim. Beş gün sonra bilirkişi raporu gelmedi. Görüşmemizde 'Sinyal bilgileri, teknik takip ve fiziki takip bilgilerini istiyoruz' dediler. Ben de 'Sizin bu talebiniz Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesine uygun değil, ihmal ile ilgili bir incelemede bu bilgileri kullanamayız. Burada bir hata yapıyorsunuz. Bunun cevabını zaten vermezler' dedim. olarak beş gün daha verdim. 'Eğer getirmezseniz başka bir tedbir düşünürüm' dedim. 22 Şubat'ta verdiler. Bana 'Siz haklıymışsınız, biz yanlış yapmışız. Yazının cevabını vermediler' dediler. 7 sene sonra bir müfettiş, Trabzon'a gidip dosyaya bakarken bu yazıyı görüyor. Cevabının olmadığını görünce Levent Yarımel'e, 'Bu yazının cevabını neden almadınız' diyor. O da 'Bu yazının cevabını almamıza Şükrü Yıldız engel oldu' diyor. Böylece hakkımda soruşturma açıldı ve sanık oldum" diye konuştu. Yıldız, örgütle de herhangi bir alakasının olmadığını belirtti.

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– BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİREN 2. TERÖRİSTİN KİMLİĞİ DE BELİRLENDİ

Çağatay KENARLI, İstanbulDHA

Beşiktaş'ta terör saldırısını gerçekleştiren otomobilli canlı bombanın kimliği de belirlendi. 1989 Mardin Kızıltepe doğumlu Kadri Kılınç.

Maçka parkındaki canlı bombanın kimliği daha önce önce belirlenmişti. Bu teröristin de 1996 Şanlıurfa doğumlu Burak Yavuz olduğu tespit edilmişti

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– 9 YIL ÖNCE BAĞAJDA BULUNAN YANMIŞ CESETLE İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta yaklaşık 9 yıl önce yanan bir otomobilin bagajında cesedi bulunan Mehmet Gürbüz cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bir telefon ihbarı gözaltına alınan şüphelilerin cinayetle ilgili suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Esenyurt, Örnek mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 15 Temmuz 2007 tarihinde meydana gelen olayda bir ihbar üzerine verilen adrese giden polis ekipleri yanmış bir otomobille karşılaştı. Lüks otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın bagajında yanmış bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine başlatılan soruşturmada otomobilin bagajındaki cesedin tabancayla vurularak öldürüldüğü daha sonra aracın ateşe verildiği ortaya çıktı. Bagajdaki cesedin Mehmet Gürbüz (57) olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan çalışmalarda olayın faillerini yakalamak için bir ipucu bulunamadı. Cinayet dosyası faili meçhul olarak kalırken, geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbar telefonu soruşturmanın seyrini değiştirdi. Telefon ihbarında Mehmet Gürbüz'ün olay gecesi birlikte içki içtikleri arkadaşları tarafından öldürüldüğü söylendi. Bu gelişme üzerine başlatılan çalışmada ihbarda adı geçen Muharrem Ç.(49) Bursa'da, Ali T.(60) Kırklareli'nde ve Musa D.(39) Düzce'de gözaltına alındı.

İstanbul Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin cinayet işledikleri iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

20.12.2016 – 17.41 Haber Kodu : 161220183



DHA