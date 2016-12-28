DHMİ’den kar önlemi; Uçuşlar yüzde 15 azaltıldı

İSTANBUL’DA başlayacak ve ulaşımını olumsuz etkileyeceği beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Atatürk Havalimanı’nda seferlerin yüzde 15 azaltıldığını duyurdu.

DHMİ tarafından açıklanan bilgi notunda şöyle denildi:

“29.12.2016 Perşembe öğleden sonra başlayıp, 31.12.2016 öğleden sonraya kadar kadar olumsuz meteorolojik şartlar beklenmektedir. Beklenen ağır meteorolojik şartlar ( kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı’nda seferler yüzde 15 oranında azaltılmıştır.”

DHA