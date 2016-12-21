Dilenen 43 çocuk 105'er TL cezaya çarptırıldı

KAYSERİ'de polis son bir ayde cadde ve sokaklarda dilenen, mendil satan ve kağıt toplayan 43 çocuğa Kabahatlar Kanuna göre 105’er TL, para cezası kesti. 6 çocuğun ailesiyle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinden yapılan açıklamaya göre kent merkezinde son bir aylık dönemde ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sonucu 6 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanunu'nun 233'üncü maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün' ihlali fiilinden işlem yapılarak, Cumhariyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 15-18 yaş aralığındaki 43 çocuğa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden kişi başı 105 TL olmak üzere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, Çocuk Şubesi tarafından kent merkezindeki 91 internet salonunun denetimi yapılırken, 'Güvenli Okul-Güvenli Eğitim Projesi' kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin huzur ve güvenliğinin sağlaması amacıyla denetimler sürdürülüyor.

DHA