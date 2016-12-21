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Kastamonu Haberi: Direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü
10:1821 Aralık 2016
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü
Direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü öldü

KASTAMONU'da, 40 yaşındaki Mahir Benzet, kamyonuyla harebet halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek öldü.
Mahir Benzet, dün akşam saatlerinde Hanönü ile Taşköprü ilçeleri arasındaki yolda 37 SD 052 plakalı kamyonuyla hareket halindeyken direksiyon başında rahatsızlandı. Benzet, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda durarak yardım istedi. Görevlilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, kalp krizi geçiren Mahir Benzet'i ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Benzet, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DHA

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