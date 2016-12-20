Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Kerry ile görüştü

ANKARA(DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonla görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonla görüştü. Görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi. Bakan Kerry, dün Ankara'da gerçekleştirilen suikast sonucu Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını bildirdi. Kerry'nin Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edilirken başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi. Bakan Çavuşoğlu ise dün yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyulduğunu, Rus mevkidaşı ile merhum Büyükelçi Karlov'un cenazesinin Moskova'ya varışını beklemekte olduğunu kaydetti. Dışişleri kaynakları'ndan alınan bilgi şu şekilde:" Hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu bildiğini belirtmiş ve saldırgan hakkında bilgi paylaşmıştır. Görüşmede daha sonra, bugün Moskova'da gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü toplantı gündeme gelmiş, Bakan Çavuşoğlu toplantı sonunda yapılan ortak açıklamanın toplantıda ele alınan temel hususları yansıtmakta olduğunu ifade etmiştir.Görüşmede ayrıca, Bakan Kerry'nin sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs bağlamındaki son gelişmeler hakkında muhatabını bilgilendirmiştir."

DHA