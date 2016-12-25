Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu: Dost Rus halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tupolev-154 tipi bir uçağın, 84 yolcu ve 8 mürettebatla bu sabah Karadeniz'e düştüğünün derin üzüntüyle öğrenildiğini belirtti. Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, bugün düşen Rus uçağıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Başta hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları olmak üzere dost Rus halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz" dedi.

DHA