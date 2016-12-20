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Ankara Haberi: Dışişleri'nden Berlin'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri'nden Berlin'deki terör saldırısına kınama
16:4020 Aralık 2016
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Dışişleri'nden Berlin'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri'nden Berlin'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de dün gerçekleştirilen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınayarak, "Terörle ayrım gözetmeksizin ortak mücadele edilirse başa çıkılabileceğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu yönde dost ülkeler dahil uluslararası topluma yaptığımız çağrıyı yineliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'deki terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"Berlin'de meydana gelen masum insanlara yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 50'ye yakın kişinin yaralandığı bu acımasız saldırı, terörün kişi, yer, millet ayırmaksızın masumların kanıyla beslenen bir illet olduğunun yeni bir emsali olmuştur. Benzer olayların taze acısını taşıyan Türkiye ve Türk halkı, Almanya'nın ve Alman halkının acısını paylaşmaktadır. Terörle ayrım gözetmeksizin ortak mücadele edilirse başa çıkılabileceğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu yönde dost ülkeler dahil uluslararası topluma yaptığımız çağrıyı yineliyoruz."

DHA

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