Diyaliz hastaları paletli ambulansla hastaneye götürüldü

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 diyaliz hastası, İl Sağlık Müdürlüğü'nün tahsis ettiği kar paletli ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Akseki İlçesi'nde günaşırı diyalize giren 3 hastanın yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinde mahsur kaldığını belirtti. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı ilçede normal ambulansın görev yapamadığını anlatan Dr. Hülür, "Hastalarımızı hastaneye götürmek için bölgeye kar paletli ambulans sevk ettik. 3 hasta evlerinden alınarak Akseki Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'ne götürüldü. Gerekli tedavileri yapıldıktan sonra da evlerine bırakıldı. Hastalarımızın sağlık durumu iyi" dedi.

DHA