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Diyarbakır Haberi: Diyarbakır'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır'da PKK operasyonu: 9 gözaltı
17:0231 Aralık 2016
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Diyarbakır'da PKK operasyonu: 9 gözaltı
Diyarbakır'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle aralarında öğretmenlerle öğrencilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve terörle mücadele şubelerine bağlı ekiplerin, PKK terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere bugün operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla, aralarında öğretmenlerle öğrencilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

 

DHA

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