Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Diyarbakır Haberi: Diyarbakır'ın 12 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın 12 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
09:3730 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Diyarbakır'ın 12 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Diyarbakır'ın 12 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçesinin 12 mahallesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 28 Aralık günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 05.00'ten itaberen kaldırıldı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 28 Aralık 2016 günü saat 05.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 30 Aralık 2016 günü saat 05.00'dan itibaren kaldırılmıştır" denildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar