Doğa yürüyüşü grubunu heyecanlandıran ayak izi

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'ndeki Dumanlı Dağı'na doğa yürüyüşe giden 26 kişilik doğasever grubu, bölgede biri büyük diğeri küçük ayıya ait ayak izlerine rastladı.

Lapseki'nin Dumanlı Dağı'nda 30 santimetreye ulaşan karlı bölgede doğa yürüyüşüne çıkan Maydos Trekking grubundan oluşan 26 doğasever, Bayram Dere Barajı Mevkisi'nde biri küçük diğeri büyük ayı ayak izine rastladı. Ayıların ayak izleri, grubu heyecanlandırdı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca ayak izlerini takip eden grup, iki ayının bölgede kayın ağaçlarının yoğun bulunduğu ormanlık alana gittiklerini tespit etti.

Maydos Trekking grubunun kılavuzu İsmail Bakır, "Pazar günü saat 13.30 sıralarında 26 doğasever ile Lapseki Bayram dere barajından Dumanlı Dağına doğru yürüyüşe geçtik. Baraj bölgesindeki vadi içinden geçtiğimiz sırada karlı kaplı bölgede biri büyük biri küçük ayı izlerine rastladık. 1 kilometre kadar ilerlediğimiz bölgede muhtemelen insan sesleri üzerine dereyi aşan ayıların, kayın ağaçlarının bol olduğu alana gittiğini tespit ettik" diye konuştu.

DHA