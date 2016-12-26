Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çanakkale Haberi: Doğalgaz tankeri Çanakkale boğazını kapattı

Doğalgaz tankeri Çanakkale boğazını kapattı
11:0626 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Doğalgaz tankeri Çanakkale boğazını kapattı
Doğalgaz tankeri Çanakkale boğazını kapattı

ÇANAKKALE Boğazı, doğalgaz yüklü Bahama bayraklı 'Berge Arzew' tankerinin geçişi nedeniyle Marmara'dan Ege Denizi'ne tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi'ne götüren 277 metre uzunluğunda ve 93 bin 844 groston ağırlığındaki 'Berge Arzew' adlı tanker, bugün saat 08.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Ardından 09.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Doğalgaz tankerinin geçişi sırasında güvenlik amacıyla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' ve 'Kurtarma-10' adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı, Marmara'dan Ege Denizine tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Yetkililer, tankerin Marmara Denizi'ne ulaşmasının ardından deniz trafiğinin normale döneceğini bildirdi.

 

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar