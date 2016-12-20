Doğu buzullar gibi (2)

BELEDİYENİN İŞ MAKİNELERİ DONDU

Sibirya soğuklarının görüldüğü Muş'ta belediyenin iş makineleri ve araçlar dondu. Kapalı garajda olmasına rağmen mazot depoları donan iş makinelerinin altına el arabalarıyla ateş bırakan belediye personelleri, araçların çalışması için yoğun çaba harcadı. Araçları donanlar ise, takviye kabloları ve pürmüz tüpüyle donan araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Donan iş makineleri için belediye garajına gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, donan iş makineleri için biran önce ısıtılarak iş başı yapması için personellere talimat verdi. Kar temizleme çalışmalarını devam ettirdiklerini belirten Feyat Asya, şöyle dedi:

"Hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulması araçlarımızın çoğunu dondurmuş durumda. Sabahın erken saatlerinde ekiplerimiz araçlarını önce ısıtmak şartıyla altlarına ateş bırakmak suretiyle çalışma alanına ancak intikal edebildiler. Öğlen saatleri olmasına rağmen hala iş makinelerimiz halen ısıtılamadı ve çalışmıyor. Bu anlamda kar yağışıyla birlikte soğuk havanın etkisini göstermesinden dolayı ekiplerimiz zor şartlarda çalışmaktadır. Dileğimiz inşallah bu havaların normale dönüşmesi ve çalışmalarımıza son sürat devam etmek. Özellikle iş makineleri, greyder ve dozerler donmuş durumda. Kamyonlarımızda donmuştu onlara sabah erken saatlerde müdahale edildi, onlar çalıştırıldı. Ancak itfaiye araçlarımız, vidanjör ve kanalizasyon açma iş makinelerimiz şu anda donmuş durumdadır. Kapalı garaj içerisinde bu araçlarımız donmuş durumda. Isıtma sistemi olarak hangarımızın içerisinde kalorifer var. Yalnız hangar büyük olduğu için, hava sıcaklığı da sıfırın altında 30 dereceye kadar düşünce yeterli olmadı."

DHA