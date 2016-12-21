Doğu'da Sibirya soğukları devam ediyor

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Erzurum'un Tekman İlçesi'ne bağlı Hacıömer Köyü sıfırın altında 32 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi olurken şehir merkezinde en yüksek sıcaklık sıfırın altında 15.5 derece oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altında bulunuyor. Sibirya soğukları nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları, su sayaçları, süs havuzları, şadırvanlar, çeşmeler buz tuttu. Çatılarda dev buz sarkıtları oluşurken, çok sayıda aracın mazot deposu dondu. Dondurucu soğuklar nedeniyle kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Tekman İlçesi'ne bağlı Hacıömer Köyü'nde oldu. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 30.7, Ağrı'da 28.1, Muş'ta 25.3, Kars'ta 23.4, Erzurum'da 22.5, Ardahan'da 20, Iğdır'da 17.6, Erzincan'da 14.3 derece kadar düştü. Erzurum şehir merkezinde dün en yüksek sıcaklık ise sıfırın altında 15.5 dereceye kadar çıkabildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, hava sıcalıklarının mevsim normallerinin altında olmaya devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, "Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, halkın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi.

DHA