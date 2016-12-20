Dolandırıcılara evdeki altınlarını verdi

SAMSUN'da 55 yaşındaki Zübeyde Sobi, cep telefonundan arayıp kendilerini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 35 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı.

Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Zübeyde Sobi'yi bugün cep telefonundan arayan bir kişi, "Ben polisim. Kuyumcu soyuldu ve eşinin kimlik bilgileri bizde. Şüphelilerden birisi yakalandı. Eşin savcılıkta ifade veriyor. Altınları Mevlana Cami'nin üst tarafından çöp bidonuna bırak" dedi. Paniğe kapılan Zübeyde Sobi, evde bulunan ve değeri yaklaşık 35 bin lira olan 3 bilezik, 6 çeyrek ata altını, 2 yarım ata altını, 3 tam ata altınını buzdolabı poşetine koyup verilen adresteki çöp bidonuna bıraktı. Olay yerine gelen şüpheliler çöp bidonundaki altınları alıp kaçtı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Sobi, polisi arayarak yardım istedi. Polis olay yerine gelerek inceleme yaptı. Üzerindeki şoku atamayan Zübeyde Sobi, "Cep telefonumdan arayıp kendisini polis olarak tanıtan şahıs kuyumcu soyulduğunu, eşimin kimlik bilgilerinin elinde olduğunu, bir kişinin yakalandığını eşimin de savcılıkta ifade verdiğini, evdeki altınları bırakmamı, yoksa savcının kapıma geleceğini söyledi. Bende inandım. Ama aklım başıma sonra geldi. Altınları çöpün içine bıraktım" dedi.

Polis kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA