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Bolu Haberi: Donan Abant Gölü karla kaplandı

Donan Abant Gölü karla kaplandı
14:1629 Aralık 2016
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Donan Abant Gölü karla kaplandı
Donan Abant Gölü karla kaplandı

BOLU Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, donan göl de karla kaplandı.
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk etkili oldu. Son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Göl çevresinde bulunan piknik masaları, iskeleler kara gömüldü. Gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava nedeniyle otellerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Göl de tamamen donarken, üzeri karla kaplandı. Tatilciler, soğuk havaya rağmen göl etrafında kar üzerinde yürüyüşe çıkıp faytonlarla tur attı. Tatilciler, Abant manzarasında bol bol çekti.

DHA

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