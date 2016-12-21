Dünür cinayetin 17 yaşındaki sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası

ADANA'da H.N. (17), ağabeyi Yavuz Nazar'ın kayınpederi Ali Sadıklı'yı (38) öldürmekten 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Yavuz Nazar (21) ise 15 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Ailesiyle gıda toptancılığı yapan Yavuz Nazar ile Arzu Nazar (19) 2 yıl önce evlendi. Yaklaşık 5 ay önce Arzu Nazar şiddetli geçimsizlik nedeniyle babası Ali Sadıklı'nın evine yerleşti. İddiaya göre, bu nedenle Nazar ve Sadıklı aileleri arasında husumet başladı. 27 Nisan'da merkez Seyhan İlçesi ATİKOP Toptancılar Sitesi içerisinde bulunan bir bankaya giden Yavuz Nazar, kayınpederi Ali Sadıklı ile karşılaştı. İkili tartışmaya başlarken Yavuz Nazar kayınpederini bıçakla yaraladı.

AKRABALARINI ÇAĞIRDILAR

Daha sonra Ali Sadıklı, telefonla akrabaları Ahmet Sadıklı (70), Aydemir Sadıklı (34) ve Özdemir Sadıklı'yı (30); Yavuz Nazar ise babası Ziya (67) ile kardeşleri H.N. ve ağabeyi Oğuz Nazar'ı (29) çağırdı.

Olay yerine gelen Ziya Nazar bankaya doğru yürüdüğü sırada Aydemir Sadıklı tabancayla ateş açtı. Ziya Nazar bacağından yaralanırken, babasının yaralandığını gören H.N. tabancayla karşı tarafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali, Özdemir ve Aydemir Sadıklı vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ali Sadıklı hayatını kaybederken, H.N. ile Yavuz Nazar tutuklandı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR

Ahmet, Aydemir ve Özdemir Sadıklı silahla yaralama suçundan 6'şar yıla kadar Ziya, Oğuz ve Yavuz Nazar kasten öldürme suçlarından ömür boyu, kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından ise 37'şer yıla kadar, H.N. ise kasten öldürme, teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından yaşının küçük olması nedeniyle 47 yıla kadar hapis cezası istemiyle 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktılar.

'BABAMI VE KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM'

Ağabeyi Yavuz Nazar'ın babasını arayarak yardım istediğini söyleyen H.N. savunmasında şunları söyledi:

"Babamla beraber bankanın önüne geldik. Babam bana, 'sen arabada dur ben ağabeyini alıp geleceğim' deyip araçtan indi. Babam bankaya doğru yürüdüğü sırada, Aydemir Sadıklı, tabancayla babama ateş etti. Babam yaralanıp yere düştükten sonra sürünerek kaçmaya çalışıyordu. Bu sırada Ali Sadıklı, Aydemir Sadıklı'nın elindeki tabancayı alıp babama doğrulttuğunu görünce ben de belimdeki tabancayı çıkarıp ateş ettim. Elimdeki tabancanın mermileri bitince diğer tabancayı çıkarıp dağılsınlar diye sağa sola ateş ettim. Benim silahları kullanma amacım babamı ve kendimi korumak amacıyladır. Beraatimi istiyorum."

Yavuz Nazar ise bankada karşılaştığı kayınpederi Ali Sadıklı'nın kendisini tehdit edip saldırdığını öne sürerek, "Bana 'kızımdan uzak dur boşan' deyip üzerime gelmeye başladı. Aracıma binmeye çalıştım ancak bana engel oldu. Korktuğum için bankaya tekrar girdim ancak Ali Sadıklı peşimden geldi. Küfür ederek vurmaya başladı. Ali Sadıklı'nın altında kalmıştım. Ben de bıçağı çıkarıp korkutmak amacıyla sağa sola sallamaya başladım. Bıçağın isabet edip etmediğini bilmiyorum" diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, H.N.'ye cinayet ve 2 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 18 yıl 4 ay, Yavuz Nazar'a ise cinayet ve yaralama suçlarından 15 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Aydemir Sadıklı yaralama suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alırken diğer sanıklar beraat etti.

DHA