İstanbul Haberi: Dünyada 2016 – 17 döneminde 1 milyar 42 milyon ton mısır üretilecek Dünyada 2016 – 17 döneminde 1 milyar 42 milyon ton mısır üretilecek Son Dakika Haberi







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Dünyada 2016 – 17 döneminde 1 milyar 42 milyon ton mısır üretilecek – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) Temmuz 2016 Haziran 2017 döneminde dünya mısır üretiminin 71 milyon ton artarak 1.042 milyar ton düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

IGC’nin “Milling and Grain” Uluslararası Editör olarak Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu tarafından değerlendirilen 24 Kasım 2016 tarihli son raporunda, dünya mısır üretimiyle ilgili öngörülerini ve değerlendirmesini açıkladı.

IGC raporuna göre 2015/16 sezonunda yaklaşık 970 milyon ton gerçekleşen dünya mısır tüketimi, 2016/17 döneminde, 2015/16 sezonundan 56 milyon ton fazla olarak yaklaşık 1.026 milyar ton düzeyinde tüketilecek.

Rapora göre, 2015/16 sezonu sonunda yaklaşık 136 milyon ton olan dünya mısır ticareti, 2016/17 döneminde, 2015/16 sezonuna göre 1 milyon ton azalarak 135 milyon ton düzeyinde gerçekleşecek.

2015/16 sezonunda 208 milyon ton olan dünya dönem sonu mısır stokları da 2016/17 döneminde yaklaşık 224 milyon ton düzeyinde gerçekleşecek.

AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna’dan oluşan başlıca ihracatçıların 2015/16 sezonunda 56 milyon ton olan dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2016/17 döneminde 2015/16 sezonundan 19 milyon ton yükselerek 75 milyon ton düzeyinde öngörülüyor.

DHA