Duygu Şen cinayeti sanığının akli dengesi yerinde çıktı

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, eşinin akrabası 28 yaşındaki Duygu Şen'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan İsmail B.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı Hakim Tamer Bulam, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, bugüne kadar duruşmalarda ifade vermeyen İsmail B.'nin cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiğini belirtti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 3 Şubat'a ertelendi.

Çamdibi Semti 5126 Sokak'taki binanın ikinci katında oturan ve bir firmanın elektrik bölümünde çalışan Efe Şen, geçen 4 Ocak'ta sabah saatlerinde işe gitti. Ailesiyle aynı binada oturan Efe Şen, öğleden sonra, olaydan 4 ay önce evlendiği eşi Duygu Şen'i cep telefonundan aradı. Eşinin telefonuna cevap vermemesi üzerine girilen dairede Duygu Şen boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Genç kadının yakın çevresini mercek altına alan polis, bir gece önce yemeğe gelen Duygu Şen'in çocukluk arkadaşlarını sorguladı. Şen'in kuzeni öğretmen Ö.B.'nin eşi 26 yaşındaki İsmail B. poliste çelişkili ifadeler verdi. Çapraz sorguya alınan İsmail B., Duygu Şen'i öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen İsmail B. , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık İsmail B. bugün altıncı kez, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Duygu Şen'in kardeşi Abdi Ferhat Kırtaş, eşi Efe Şen, ailenin avukatı Deniz Ulu Köse Ceylan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, sanığın avukatı Ufuk Mansuroğlu ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri katıldı. Mahkeme Başkanı Hakim Tamer Bulam, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğununın bildirildiğini belirtti. Sanık İsmail B., bu duruşmada da yine ifade vermedi. Savcı Zafer Sercan Yetişer, mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de talebe aynen uyup, duruşmayı 3 Şubat 2017 tarihine erteledi.

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. 'Asla yalnız yürümeyeceksin' ve 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları atan grup adına basın açıklamasını platform yetkilisi Sanem Deniz Kural yaptı. Kural, öldürülen Duygu Şen için adalet sağlanıncaya kadar davanın takipçi olacaklarını dile getirdi.

DHA