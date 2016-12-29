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Düzce Haberi: Düzce eski İl Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı

Düzce eski İl Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı
16:5029 Aralık 2016
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Düzce eski İl Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı
Düzce eski İl Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı

DÜZCE İl Jandarma eski Komutanı Albay Bilal Güvenir, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 8 Kasım'da gözaltına alınan İl Jandarma eski Komutanı Albay Bilal Güvenir, 28 Kasım'da nöbetçi mahkemce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 3 Kasım'da görevinden uzaklaştırılan, 22 Kasım'da Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Güvenir hakkında aynı soruşturma kapsamında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Dün akşam Ankara'dan otobüsle Düzce'ye giderken Bolu'nun Gerede İlçesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Güvenir, bugün Düzce Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

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