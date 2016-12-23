Düzce'de İmam Hatip öğrencilerinden terör protestosu

DÜZCE'de, İmam Hatip okullarında eğitim gören öğrenciler cuma namazı çıkışında sloganlarla yürüyerek terör saldırılarını protesto etti.

Düzce Genç İmamhatipliler ve Mezunları Derneği'nce düzenlenen yürüyüşe İmam Hatip Lisesi ve Ortaokullarında eğitim gören öğrenciler katıldı. Cuma namazı çıkışında Cedidiye Camisi önünde toplanan öğrenciler, Anıtpark'a kadar ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla yürüdü. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan öğrencilere çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Anıtpark'ta İstiklal Marşı okunması ardından Kuran-ı Kerim okundu.

Osman Kuyumcu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Başkanı Muhammet Fatih Keskin, basın açıklamasında, "Bu ülkenin aşığı biz gençler, terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden bu ülkeyi bölmek ve parçalamak için sinsice, kahpece ve korkakça yapılan bu terör faaliyetlerinin bizleri yıldırmayacağını ve korkutmayacağını tüm dünyaya ilan ediyoruz" dedi. Öğrenciler daha sonra dağıldı.

DHA