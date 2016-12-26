(Düzelterek yeniden) Mehmet Nane: 'Yurtiçi uçuşlarda yüzde 30, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yurtdışı uçuşlarda yüzde 60 pazar payına sahibiz'

PEGASUS Hava Yolları, TİM'in hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla bu yıl ilk defa düzenlediği “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırmasında, havacılık sektöründe 2. büyük hizmet ihracatçısı seçildi. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Yurtiçi uçuşlarda yüzde 30, Sabiha Gökçen Havalimanı'daki yurtdışı uçuşlarda yüzde 60 pazar payına sahibiz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)hizmet sektörlerinde ihracat yapan firmaları “döviz kazandırıcı hizmet ticaretine” yönelik sıraladığı araştırmada, Türkiye’deki tüm hizmet sektörü kuruluşları arasında 2. en fazla ihracat yapan şirket seçilen Pegasus, aynı zamanda kendi sektörünün de 2. büyük kurumu oldu. TİM tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla tamamlanan araştırmada 11 kategoride dereceye giren firmalar ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törende aldı. "Pegasus olarak havacılık sektöründe yaptığımız ihracatların karşılığında Türkiye'de 2. olduk" diyen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane "Yurtiçinde havacılıkta yüzde 30'a yakın bir pazar payına sahibiz. Bizim pazar payımıza baktığımızda da yüzde 60'ın üstünde bir ihracatın yani yurtdışı misafirlerin, yurtdışı uçuşların olduğunu görüyoruz. Bu yüzden havacılık, Türkiye ve bizim için önemli bir ihracat kalemi. Çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

DHA