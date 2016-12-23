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Edirne Haberi: Edirne’de 29 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Edirne’de 29 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
13:0023 Aralık 2016
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Edirne’de 29 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Edirne’de 29 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 29 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen ve Oğulpaşa köylerinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye ve Pakistan uyruklu 29 kaçak yakalanırken, organizatör oldukları iddiasıyla B.A., F.S., B.M. ve H.T. gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.M. ve H.T. serbest bırakılırken, B.A. ve F.S. ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA

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