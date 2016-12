Edirne'de Belediye Başkanı'ndan Baro Başkanı hakkında hakaret şikayeti

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Barosu Bakanı Özgür Yıldırım'ın kendisine iftira attığı ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

Edirne Belediyesi'nin kentte Şeyh Bedrettin'in heykelini dikeceğini açıklamasının ardından Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, sosyal medya hesaplarından heykelin yapımına karşı çıktı. Şeyh Bedreddin'in isyancı olduğunu öne süren Yıldırım, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne kast eden üst aklın bir planı var. Trakya'daki, Rumeli'deki, Balkanlar'daki Sünniler ile Alevi Bektaşi inancına sahip olan kardeşler arasına nifak sokup kardeş kavgası çıkarmak amaçlanıyor. Algı operasyonları ile Trakya, Anadolu'dan koparılıp, et ile tırnak birbirinden ayrılmak isteniyor. Bu planın ilerleyen aşamalarında ise plebisit ve Türkiye'nin Balkanlar'daki, Rumeli'deki, Bosna'daki, Kosova'daki nüfuzunu yok etmek için 'tampon bölge' olarak kurulmak istenen Trakya Cumhuriyeti var. Yani böl-parçala ve yönet taktiği. Trakya, Türkiye'den koparılmak isteniyor. Bunun alt yapısı da ilk etapta kültürel yozlaşma ile sağlanmaya çalışılıyor. Belli ki bazı yerel yöneticiler farkında değiller ama Şeyh Bedreddin heykeli ve anma etkinliklerinde uygulanan bilinçaltına yönelik propagandalar bu oyunun bir parçasıdır. Şeyh Bedreddin'in heykelini dikip ecdadımızın kemiklerini sızlatmak milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bir inat uğruna toplumu ayrıştırmaya yol açabilir. Hatadan dönmek erdemdir. Her zaman vurguladığımız 'çoğulcu demokrasi' anlayışına uygun olarak hareket edilmelidir. İhtilaflı konularda halkı kutuplaştırmak hiç kimseye yarar sağlamaz. Aksine zarar verir. Yerel yöneticiler sorumluluk bilinci ile hareket etmelidir" dedi.

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan da, "Şeyh Bedreddin'in isminin önündeki sıfatı nedeniyle bir tarikat şeyhi zannetmesidir. Bu hem Edirne, hem de hukuk adına çok üzücüdür. Bizim dilimizde bir deyim vardır, her sakallıyı baban zannetme diye. İsminin önünde şeyh var diye o tarihte tarikat şeyhleri gibi zannetmek hele Şeyh Bedreddin gibi birine döneminin FETÖ'südür demek gerçekten garabetin de ötesinde bir vaka olsa gerek. Bu çok utanılacak bir durum. İnanıyorum ki, bu kardeşimizde söylediklerinden ve yaptıklarından pişman olur. Şeyh Bedreddin'in heykelini Edirne Adliyesi ve Baro Konağı'nın arasında bulunan belediye arazisine dikip, o alanında Şeyh Bedreddin Parkı olarak düzenleyeceğiz" dedi.

Başkan Gürkan ile Baro Başkanı Yıldırım arasında sosyal medya üzerinden ve açıklamalarla yaşanan tartışmalar yargıya taşındı. Belediye Başkanı Gürkan, Yıldırım'ı avukatları aracılığıyla savcılığa şikayet ettiğini belirterek, 'Edirne kamuoyuna' başlıklı açıklama yaptı Gürkan, açıklamasında, "Edirne Barosu Başkanı Özgür Yıldırım bir süredir şahsım ve belediyemiz hakkında sürekli olarak yayınlar yapmakta, mesnetsiz iftiralar atmakta, hakaretler etmektedir. Açıklamalarıyla şahsımı, Edirnemizi ve etkinliklerimizi hedef göstermektedir. Bugüne dek kendisiyle muhatap olmadım, cevap vermedim. Ancak, Özgür Yıldırım dozu her gün artan iftira ve hakaretlerine devam etmektedir. Bu nedenle, bu sabah avukatlarımı ilgili hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayetçi olunması için görevlendirdim. Saygılarımla" dedi.

DHA