Edirne'de 'Şeyh Bedreddin' heykeli tartışması

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Edirne Barosu Bakanı Özgür Yıldırım arasında kente Şeyh Bedreddin'in heykelinin dikilmesi tartışması sürüyor. Gürkan'ın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet ettiği Yıldırım, "Haksız şikayetler beni yolumdan döndüremeyecek, Şeyh Bedreddin'in müritleri amaçlarına ulaşamayacaktır. Şeyh Bedreddin'in heykelini Edirne'ye dikmek isteyen bir Belediye Başkanı tarafından şikayet edilmek benim için onurdur" dedi.

Edirne Belediyesi'nin bir süre önce kentte Şeyh Bedreddin'in heykelini dikileceğinin açıklamasının ardından, Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, buna karşı çıktı. Şeyh Bedreddin'in isyancı olduğunu öne süren Yıldırım, sosyal medya hesaplarından sert tepkiler gösterdi. Tepkiler üzerine Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yıldırım'ı kendisine iftira attığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet etti.

Edirne'de kamuoyunu günlerdir meşgul eden tartışmada son açıklamayı Baro Başkanı Özgür Yıldırım yaptı. Yıldırım, Edirne Barosu'nun Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu ve Atatürk milliyetçiliği, demokrat, laik ve sosyal hukuk devletine bağlı olduğunu söyledi. Üç dönemdir baro başkanlığı yaptığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

MARJİNAL GRUPLARIN EDİRNE'DE ÜS OLUŞTURMASINI ÖNLEMEK

"Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumakla görevli olan baromuz, insanlık suçu olan terörü ve terör örgütlerini lanetlemekte ve terör örgütlerinin oyunlarını iyi bilmektedir. Terör örgütleri ile iltisakı olan çevreler tarafından kutsanmakta olan ve 600 yıl önce devlete isyan ettiği için idam edilen 'Şeyh Bedreddin' isimli bir kişinin Edirne'ye heykelinin dikilmesine karşı çıkıp, terör örgütleri ile iltisakı olan marjinal grupların Edirne'de 'üs' oluşturmasına engel olmaya çalışmak, benim asli görevlerimdendir. Bu görevim dolayısı ile şahsımı 'istifaya' davet eden 'ısmarlama' köşe yazıları Edirne Barosu'nca dikkate alınmamaktadır. Bu yazıları kaleme alan kişilerin şahsi menfaatlerini hem Edirne'nin, hem de ülkemizin menfaatleri üzerinde tutmamaları gerekmektedir. Ben, Şeyh Bedreddin'i anma programında bölücü terör örgütünün yayın organı olan televizyon kanalına çıkan kişiyi panelist olarak Edirne'ye davet etmedim. Ben, Şeyh Bedreddin'i anma programında keskin nişancılarımız tarafından dağda etkisiz hale getirilen teröristlere sarılmak gerektiğini savunan kişiyi Edirne'ye panelist olarak davet etmedim. Ben, Şeyh Bedreddin'i anma programında İstiklal marşımızı okumayanları Edirne'ye davet etmedim. Şeyh Bedreddin gerçeği işte budur."

BU SEVDADAN VAZGEÇMELİ

Baro Başkanı Yıldırım, bu kişileri kente Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın davet ettiğini belirterek, "Edirne topraklarında İstiklal Marşı'nı okumayan bir takım kişiler, Edirne Belediye Başkanı'nın moderatör olduğu panelde ve Edirne topraklarında panelist olarak konuşma yaptılar. Bu utanç, bu kişileri Edirne'ye davet eden ve o kişilere moderatörlük yapan Edirne Belediye Başkanı'na yeter de artar. Herkesi parti kimliğini bir kenara bırakmaya, Edirne'ye ve devletimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır. İstifa etmesi gereken bir kişi varsa ben değil, Edirne Belediye Başkanı'dır. Artık, Edirne'yi temsil edemeyecek durumdadır. Edirne tarihi boyunca hiç bu kadar kötü temsil edilmiş değildir. Edirne Belediye Başkanı, beni şikayet edeceğine, beni istifaya davet ettirip itibarsızlaştırmayı ve susturmayı düşüneceğine kadar, terör örgütlerine iltisakı olan marjinal gruplarca kutsanan Şeyh Bedreddin'in heykelini Edirne'ye dikme sevdasından vazgeçmelidir. Haksız şikayetler beni yolumdan döndüremeyecek, Şeyh Bedreddin'in müritleri amaçlarına ulaşamayacaktır. Şeyh Bedreddin'in heykelini Edirne'ye dikmek isteyen bir Belediye Başkanı tarafından şikayet edilmek benim için onurdur" dedi.

DHA