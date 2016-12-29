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Tekirdağ Haberi: Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu (3)

Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu (3)
17:3929 Aralık 2016
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Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu (3)
Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu (3)

MALKARA'DA ÇATILAR UÇTU
Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve işyerinin çatısı uçtu. Etkili fırtına sebebiyle birçok bölgede elektrik telleri koptu. Çatılardan düşen parçaları toplayan Malkara Belediyesi'ne bağlı ekipler bazı sokak ve caddeleri yaya ve araç trafiğine kapatarak olası tehlikeler için önlem aldı. Yapımı tamamlanan ancak açılışı yapılmayan Malkara Devlet Hastanesi'nin dış kaplamaları da şiddetli rüzgar nedeniyle sökülerek çevreye saçıldı.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

DHA

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