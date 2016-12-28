Eğirdir'de okullara kar tatili (3)

ISPARTA GENELİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Isparta Valiliği tarafından daha önce kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde alınan tatil kararı genişletildi. Valiliğin yeni kararı uyarınca Isparta kent merkezi ve tüm ilçelerde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmalarına karar verildi.

SDÜ’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitime ara verildi. Üniversitemizde görev yapan hamile ve engelli personel de bir günlük idari izinli sayılacak” denildi.



DHA