Eğitim Reformu Girişimi'nden açıklama

EĞİTİM Reformu Girişimi (ERG), Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu tarafından yazıldığı belirtilen 'ERG Hakkında' başlıklı mesaja ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Eleştirilerimizin gayesi, her zaman olduğu gibi, eğitim sistemimizi hep birlikte daha ileriye taşımaktır. ERG, bu doğrultuda çalışmaya ve başta MEB olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarıyla iletişime ve işbirliğine açık olmaya devam edecektir" denildi.

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu tarafından Bakanlık teşkilatlarına gönderildiği belirtilen yazıdan basın yoluyla haberimiz oldu. Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) varlık nedeni 'çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla katkı yapmaktır.' Eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması yapısal dönüşümün ana unsurlarıdır. Çalışmalarımızı Türkiye'nin önde gelen 17 vakıf, üniversite ve şirketinin desteğiyle sürdürüyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülkemiz için masanın etrafında beraber oturduğumuz en önemli paydaşımızdır. Geçtiğimiz yıllarda ilçe, il ve merkez teşkilatı düzeyinde MEB ile işbirliği içinde yürüttüğümüz çok sayıda çalışma ülkemizde kamu-sivil toplum işbirliğinin önemli örnekleri olmuştur. ERG, kuruluşundan bu yana 14 yıldır, MEB ile her zaman veri temelli, tarafsız ve diyalog odaklı bir biçimde iletişimini sürdürmek için azami gayret göstermiştir. Ülkemizin kutuplaşmış ve güven eksikliği olan eğitim tartışmaları alanında MEB'in birçok politikasını kamuoyunda desteklemiş, eksik kalan ve gelişmeye açık alanları da her zaman dile getirmiştir. Eleştirilerimizin gayesi, her zaman olduğu gibi, eğitim sistemimizi hep birlikte daha ileriye taşımaktır. ERG, bu doğrultuda çalışmaya ve başta MEB olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarıyla iletişime ve işbirliğine açık olmaya devam edecektir."

DHA