El Bab'da bordo bereli astsubay Furkan Yavaş şehit oldu

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'ta çıkan çatışmalarda şehit olan askerlerden bordo bereli Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın İzmir'deki baba evine ateş düştü. Acı haberi dün gece öğrenen şehit annesi Zeynep Yavaş, “Sakın öyle bir şey söylemeyin" diye feryat etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) IŞİD kontrolündeki El Bab kentine yönelik operasyonunda, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın şehadet haberini, askeri yetkililer gece yarısı İzmir'deki ailesine bildirdi. Ailenin Gaziemir'deki evinin kapısını çaldıklarında dışarı eşi emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş ile çıkan şehit annesi Zeynep Yavaş, "Sakın öyle bir şey söylemeyin" diyerek feryat etti.

Ailenin acısını ilk olarak eve gelen yetkililer ile komşuları paylaştı. Haberi duyan yakınları da eve akın etti. Bu arada şehit askerin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağına dev Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Astsubay Yavaş, İzmir'e en son Ramazan Bayramı'nda geldiği, zaman zaman ailesini arayarak operasyonların yapıldığını ancak kendisinin iyi olduğunu bildirdiği öğrenildi.

DHA