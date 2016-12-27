El Bab'ta yaralanan uzman erbaş Bozarslan şehit oldu

SURİYE'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi gören sözleşmeli er Muhammet Bozarslan'ın şehit olduğu haberi Bitlis'in Adilcevaz'daki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21 Aralık'ta El Bab bölgesindeki

Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'nin El Bab bölgesinde sürerken 21 Aralık günü DEAŞ saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli piyade komando er Muhammed Bozarslan da bugün tedavi gördüğü Ankara'da yapılan tüm müdahaleler rağmen bugün kurtarılamayıp şehit oldu. Bozaslan'ın şehit olması haberi Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde yaşayan baba evine ateş düşürdü. Uzman er Bozarslan'ın cenazesinin yarın memleketinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ YEĞENİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Bozarslan, şehit er Muhammet Bozarslan'ın yeğeni olduğunu söyledi. Bekar olan yeğeninin 2 yıldır orduda görev yaptığını belirten Nevzat Bozarslan, "Fırat Kalkanı harekatına çok isteyerek gitti. Giderken, ailesine 'Memleket için gidiyorum, sizin için döneceğim' demiş. Ama dönemedi. 3 kardeşin en büyüğü" dedi.

Aksu Belediye Başkanı Ak Partili Halil Şahin, yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu belirterek, "Başta belediye başkan yardımcımız Nevzat Bozarslan olmak üzere, şehidimizin tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

DHA