Elazığ'da belediye otobüsü devrildi: 11 yaralı

ELAZIĞ'DA sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada otobüsteki 35 kişiden 11'i yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Misland Kavşağı'nda meydana geldi. Oğuz Gültekin'in kullandığı 23 LU 913 plakalı Elazığ Belediyesi'ne ait otobüs, Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Caddesi'nden Fatih Lisesi güzergahına seyir halindeyken, yolun buzlanması nedeniyle kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs, şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada otobüsteki çoğu üniversite öğrencisi 35 kişiden 11'i yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Elazığ’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüsün kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA