Elazığ'da FETÖ'den gözaltına alınan 15 polis adliyede

ELAZIĞ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 15 polis, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6'sı rütbeli olmak üzere 15 polis, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Konuya ilişkin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturmayla ilgili olarak; 17.12.2016 günü Elazığ merkezli aralarında İstanbul, Tokat, Adana, Diyarbakır, İzmir, Bitlis, Osmaniye, Adıyaman illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 15 emniyet mensubu, (6 rütbeli personel, 9 polis memuru), farklı illerde yakalanarak gözaltına alınmış ve gerekli işlemlerinin ardından 23.12.2016 tarihinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilmiştir" denildi.

DHA