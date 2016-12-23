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Elazığ Haberi: Elazığ'da hastane ve camilerde hırsızlığa 2 tutuklama

Elazığ'da hastane ve camilerde hırsızlığa 2 tutuklama
11:2423 Aralık 2016
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Elazığ'da hastane ve camilerde hırsızlığa 2 tutuklama
Elazığ'da hastane ve camilerde hırsızlığa 2 tutuklama

ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hastane ve camilere dadanan ve cep telefonu, tablet ile cüzdan çalan iki kişiyi yakaladı. Sorguları tamamlanan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 4 ayrı tarihte 4 ayrı kişinin cep telefonu, kol saati ve cüzdanının  çalınması olaylarının şüphelisi C.D.'nin geçen 19 Aralık günü günü evinde gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, suçunu itiraf eden C.D.'nin 20 aralık günü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.
Aynı açıklamada, il genelindeki camilerde 4 ayrı tarihte ve 4 ayrı kişinin cep telefonu ve tabletlerinin çalındığı, bu olayların şüphelisi M.K.'nın da 19 Aralık günü Gazi Caddesi üzerinde bulunan Elliler çarşısı içerisinde bir esnafa çaldığı tableti satmaya çalışırken suçüstü yakalandığı kaydedildi. Şüpheli M.K.'nın 20 Aralık günü sevk edildiği mahkemece tutuklandığı belirtildi.

 

DHA

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