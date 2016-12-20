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Malatya Haberi: Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı (2)

Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı (2)
21:2220 Aralık 2016
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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı (2)
Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı (2)

8 KİŞİ TUTUKLANDI
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ dahil, İstanbul, Ankara, Malatya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözlatına alındıktan sonra Elazığ'a getirilen ve bu sabah adliyeye sevkedilen 12 kişiden 8'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında yargılanan 4 kişi ve bunların dışında mahkemeye sonradan getirilen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

 

DHA

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