Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı (2)

8 KİŞİ TUTUKLANDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ dahil, İstanbul, Ankara, Malatya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözlatına alındıktan sonra Elazığ'a getirilen ve bu sabah adliyeye sevkedilen 12 kişiden 8'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında yargılanan 4 kişi ve bunların dışında mahkemeye sonradan getirilen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

DHA