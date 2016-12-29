Elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu

DENİZLİ'nin Çivril İlçesi Irgıllı Mahallesi'nde sağım yapılan 5 inek, süt makinesinden kaynaklanan elektrik kaçağı nedeniyle telef oldu.

Çivril İlçesi'nin Irgıllı Mahallesi'nde dün sağım yapılan 5 inek, süt makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak telef oldu. Halit Özdemiroğlu, inekleri sağım yalpam için makineye bağladı. Süt makinesini çalıştırmasıyla birlikte akıma kapılan inekler can verdi. İneklerden 4'ü olay anında can verirken 1'i de ölmek üzereyken sahibi tarafından kesildi. İneklerin hepsinin de gebe olduğu belirtilirken zararın yaklaşık 50 bin lira olduğu belirtildi.

DHA