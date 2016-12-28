Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

ÇORUM’da inşaatta çalışan işçi 32 yaşındaki Cengiz Yıldırım, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Çorum-Ankara karayolu Toptancılar Sitesi mevkiindeki bir inşaatta çalışan işçi Cengiz Yıldırım, elinde bulunan 5 metre uzunluğundaki alüminyum direğin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Olayı gören diğer çalışan işçiler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yerde yatan Yıldırım’a ilk müdahaleyi burada yaptı. Ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

DHA