Elektrik arıza ekiplerinin karla mücadelesi

KOCAELİ ve Sakarya'da yoğun kar ve yağmur yağışı elektrik hatlarında hasara yol açarak, kesintilere neden oldu. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri karla kaplı bölgelerde güçlükle ilerleyerek arızaları gidermeye çalıştı.

SEDAŞ sorumluluk bölgesi içerisinde yer alan Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar ve yağmur yağışı nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelen arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. SEDAŞ ekipleri yüksek bölgelerde karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlanınca, iş makineleriyle yollar açılarak devrilen elektrik direkleri, kopan hatlar ve hatlarda meydana gelen arızalar onarılmaya çalışıldı.

Fırtına ve tipi şeklindeki kar yağışı ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı. SEDAŞ ekipleri bazı bölgelerde araçlarla ilerlemekte zorlanınca merdivenleri yanına alarak karların içerisinde yürüyüp arızaların yaşandığı bölgelere ulaştı. Gebze de ise Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye ait 4 trafo indirici merkezin devre dışı kaldığı, TEİAŞ'nin arızaları gidermeye çalıştığı belirtildi.

DHA