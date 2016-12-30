Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli Haberi: Emekli masör evinde ölü bulundu

Emekli masör evinde ölü bulundu
22:4630 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Emekli masör evinde ölü bulundu
Emekli masör evinde ölü bulundu

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde bir dönem spor takımlarında masörlük yapan emekli, 82 yaşındaki Necmeddin Zafer evinde ölü bulundu.
Olay, Gölcük Yeni Mahalle 359. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Necmeddin Zafer'den haber alamayan arkadaşları yalnız yaşadığı evine gitti. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Necmeddin Zafer'in cesediyle karşılaştı.
3 gün önce öldüğü tespit edilen Necmeddin Zafer'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar