En uzun gecede en çok siyah renk tercih edildi

İzmir Haberi: En uzun gecede en çok siyah renk tercih edildi

En uzun gecede en çok siyah renk tercih edildi

YILIN en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık’a özel yaptığı kampanyalarla ilgili verilerini yayınlayan Morhipo.com, en uzun gecede en fazla siyah renkli ürünlerin satın alındığı açıkladı. Morhipo.com tarafından yapılan açıklamada, kampanyalara ilgi gösteren iller arasında en çok İzmir’de artış gözlendiği, ayrıca cironun yüzde 75 artarken trafiğin de yüzde 50 üzerinde arttığı kampanyaya katılım oranının ise yüzde 76 arttığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 20.00 – 00.00 saatleri arası ilginin en yüksek olduğu saatler olurken 00.00 – 02.00 saatleri arasında trafik ve satış diğer günlere oranla yüzde 30 arttı. Kullanıcıların sitede geçirdiği süre genel olarak yüzde 50’nin üzerinde artış gösterirken platform bazında ise masaüstünde yüzde 48, mobilde yüzde 55 ve tablette yüzde 49’luk bir artış yaşandı.

EN UZUN GECEDE EN ÇOK SİYAH RENK TERCİH EDİLDİ

Satın alınan ürünlerde renk bazında en çok siyah renk tercih edildiği açıklanan verilerde, siyahı; lacivert, bordo, kırmızı ve gri renklerinin takip ettiği belirtildi.

EN ÇOK İZMİR’DE ARTIŞ VAR

Yılın en uzun gecesinde yapılan kampanyalara en fazla ilgiyi İzmirliler gösterdiği söylendi. İllere göre trafik artış oranında İzmir ilk sırada yer alırken bu ili İstanbul ve ardından Ankara takip etti.

Güne özel kampanyalara kadın ve erkekler eşit oranda ilgi gösterirken, en büyük ilgi gören markalar, Morhipo’ya özel satışa çıkarılan özel fiyatlı Beymen ve Network koleksiyonları oldu. D by Divarese’nin bu güne özel 99,95 TL’den satışa çıkarılan deri bot kampanyası ise günün en çok ilgi gören kampanyası oldu.

DHA